Ekrem İmamoğlu Gözaltında: İstanbul'a Kayyım Atanır mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması İstanbul'a olası bir kayyım atanmasını akıllara getirdi. Peki, İstanbul'a kayyım atanır mı? İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu Gözaltında: İstanbul'a Kayyım Atanır mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah evinden gözaltına alındı. Gözaltı kararı sonrası İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı ve ev çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Sağlık kontrolünün ardından İmamoğlu, Vatan Emniyet'e götürüldü.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması akıllara "kayyım" ihtimalini getirdi. Sözcü'den Saygı Öztürk köşe yazısında, "İmamoğlu'nun yerine kayyum atanması ancak 'terör bağlantısı' iddiası üzerine yapılabilir" dedi.

Saygı Öztürk'ün köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

VALİ Mİ BAŞKAN OLUR?

"İmamoğlu'nun yerine kayyum atanması ancak 'terör bağlantısı' iddiası üzerine yapılabilir. Büyükşehir ve illerde kayyum olarak il valisi, ilçelerde ise kaymakam ya da vali yardımcısı görevlendiriliyor.

Eğer, bir tutuklanma olursa, İçişleri Bakanlığı aynı gün kayyum atayabilir. Yani, sıkıntılı bir süreç yaşanıyor.

Belediye Meclisi üyeleri arasından başkan seçilmek istenmesi halinde, CHP'li bir üye oy çokluğu nedeniyle seçilir. İktidarın amacı İstanbul'u CHP'li başkandan kurtarmak olduğuna göre bu pek mümkün gözükmüyor. Yani illa da kayyum atanmalı.

Belediye Meclis Üyeleri ilçelerden geliyor. Özellikle 'iltisaklı' denilip bazı üyeler görevden alınabilir."

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Kaynak: Sözcü

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Gözaltındaki İmamoğlu'ndan Videolu Paylaşım Gözaltındaki İmamoğlu'ndan Videolu Paylaşım
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