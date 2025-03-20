Gözaltındaki İmamoğlu'ndan Videolu Paylaşım

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Saraçhane'de toplanan kalabalığın görüntüsünü paylaşan İmamoğlu, "Bu millet büyüktür" notunu düştü.

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan Videolu Paylaşım

Gözatına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'deki toplanan kalabalığın görüntüsünü paylaşarak, "Bu millet Büyüktür" ifadesini kullandı.

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP İstanbul Saraaçhane meydanında basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya binlerce vatandaş katıldı. Gözaltında olan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'deki kalabalığın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu millet büyüktür" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA

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