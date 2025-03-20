Gözaltına Alınan CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı'ndan Mesaj: 'Başımızı Öne Eğecek Bir Süreç Olmayacak'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi. Çalık, "Yaptıklarımdan bugüne kadar hiç şüphe duymadım. Ne sizlerin ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak. Türk adaletine güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.

Gözaltına Alınan CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı'ndan Mesaj: 'Başımızı Öne Eğecek Bir Süreç Olmayacak'

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçhan açıklama yaptı. Avukat Koçhan, Çalık ile saat 17.00'de görüşebildiğini, Çalık'ın sağlık durumu ve moralinin iyi olduğunu ve çalışma arkadaşlarından belediye hizmetlerinin hiçbir aksama olmadan aynı kararlılıkla devam ettirilmesini istediğini bildirdi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİM SONSUZ'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatı aracılığıyla şu mesajı illetti:

"Kıymetli vatandaşlarımız, bu yolun dikenli olduğunu biliyorum, lütfen sakin olun, benim durumum gayet iyi moralim yüksek, yaptıklarımdan bugüne kadar hiç şüphe duymadım. Ne sizlerin ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak. Türk adaletine güvenim sonsuz. Ben iyiyim, sizleri çok seviyorum."

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Kaynak: ANKA

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