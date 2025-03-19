Başkentte Şüpheli Ölüm! 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Başkent Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu ölü bulundu. Kahreden olayda kız çocuğunun ölüm nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Başkentte Şüpheli Ölüm! 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde vatandaşlar, bir çocuk cesedi buldu.

Çocuğun 6 yaşında ve yabancı uyruklu F.E.'ye ait olduğu belirlendi. Kız çocuğunun ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA-İHA

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