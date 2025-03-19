Başkentte Şüpheli Ölüm! 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde vatandaşlar, bir çocuk cesedi buldu.

Çocuğun 6 yaşında ve yabancı uyruklu F.E.'ye ait olduğu belirlendi. Kız çocuğunun ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA-İHA