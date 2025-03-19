İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden ODTÜ'lü Öğrencilere Müdahale

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden ODTÜ'lü öğrencilere polis müdahale etti.

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ODTÜ öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti. ODTÜ 5. Yurt önünde başlayan yürüyüşün ardından öğrenciler 100. Yıl Pazarı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

Üniversite öğrencileri, "AKP zorbalığına teslim olmayacağız" yazılı pankartla yürüyüşleri esnasında "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" , "Hükümet istifa" , "Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" , "AKP’den hesabı, gençlik soracak" , "Direne direne kazanacağız" , "Baskılar, yasaklar sizin, mücadele bizimdir" , "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" , "ODTÜ yürüyor, mücadele büyüyor" , "Tek adamlar gidecek, biz kalacağız" , "Birleşe, birleşe kazanacağız" , "ODTÜ ayakta, AKP'ye direniyor" , "Baskılar bizi yıldıramaz", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganları attı.

ÖĞRENCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

Basın açıklaması sonrasında, ODTÜ Kampüsü'nden çıkıp, Kızılay yönüne yürümek isteyen öğrenciler, Eskişehir Yolu üzerinde engellendi. Öğrencilerin dağılmaması üzerine polis, barikat kurarak öğrencilere biber gazı ile müdahale etti. Öğrencilerin bekleyişi sürüyor.

İmamoğlu'na Gözaltı Hakkında 'Provokatif Paylaşım'lara Soruşturmaİmamoğlu'na Gözaltı Hakkında 'Provokatif Paylaşım'lara SoruşturmaGüncel

Kaynak: ANKA

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