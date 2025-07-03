Çamaşırları 2 Kat Daha Temizleyen Basit Yöntem! 1 Tane Makineye Atmak Yeterli

İÇERİĞİNDEKİ GÜÇLÜ MADDELER LEKELERİ SÖKÜYOR

Bulaşık makineleri için üretilen bu tabletlerin içinde yer alan sodyum karbonat, oksijen bazlı ağartıcılar, enzimler ve yağ çözücüler; özellikle protein ve yağ temelli lekelerin çözülmesinde etkili oluyor. Yüksek sıcaklıkla birleştiğinde sararmış yüzeylerde gözle görülür bir parlaklık sağlıyor.

RENKLİLERDE KULLANMAYIN

Bu yöntem yalnızca beyaz çamaşırlarda uygulanmalı. Ağartıcı içeriği nedeniyle renkli giysilerde solmalara yol açabilir. Ayrıca ipek, yün ve dantel gibi hassas kumaşlarda zarar riski bulunduğundan dikkatli olunması öneriliyor.