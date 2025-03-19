'İmamoğlu'na Gözaltı Hakkında Provokatif Paylaşımlara Soruşturma' İddiası Yalanlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili 'provakatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaları yalanladı.

Son Güncelleme:
'İmamoğlu'na Gözaltı Hakkında Provokatif Paylaşımlara Soruşturma' İddiası Yalanlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaları yalanladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şu ana kadar bu yönde bir soruşturma açmadığı ancak provokatif olabilecek, suç unsuru taşıyabilecek sosyal medya faaliyetlerini hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Soruşturma açılması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltındaki İlk Görüntüsü Ortaya ÇıktıEkrem İmamoğlu'nun Gözaltındaki İlk Görüntüsü Ortaya ÇıktıGüncel
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek! İstanbul'a GeliyorMansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek! İstanbul'a GeliyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltındaki İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı Gözaltında İlk Görüntü
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek! İstanbul'a Geliyor Mansur Yavaş, İmamoğlu İçin İstanbul'a Geliyor
İzmir'de Acı Olay! Şiddetli Rüzgar İki Can Aldı İzmir'de Acı Olay! Şiddetli Rüzgar İki Can Aldı
Maganda Kurşunu Hayattan Koparmıştı: Pera Bebeğin Ölümünde Vicdanları Yaralayan Karar! Maganda Kurşunu Hayattan Koparmıştı: Pera Bebeğin Ölümünde Vicdanları Yaralayan Karar!
ÇOK OKUNANLAR
Gözaltındaki İmamoğlu'ndan Videolu Paylaşım Gözaltındaki İmamoğlu'ndan Videolu Paylaşım
Gözaltına Alınan CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı'ndan Mesaj: 'Başımızı Öne Eğecek Bir Süreç Olmayacak' Gözaltına Alınan CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı'ndan Mesaj
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Otomotiv Devi Sıfır Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu: Araç Alacaklar Bayiye Koştu! Otomotiv Devi Sıfır Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu: Araç Alacaklar Bayiye Koştu!