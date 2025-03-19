'İmamoğlu'na Gözaltı Hakkında Provokatif Paylaşımlara Soruşturma' İddiası Yalanlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaları yalanladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şu ana kadar bu yönde bir soruşturma açmadığı ancak provokatif olabilecek, suç unsuru taşıyabilecek sosyal medya faaliyetlerini hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Soruşturma açılması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi