ABD'den Dikkat Çeken 'Ekrem İmamoğlu' Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Fakat başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi