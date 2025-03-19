Eğitime Kar Engeli! İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler

Yurtta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İşte, 20 Mart Perşembe günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmaya riskin karşılık eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

ERZİNCAN

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçemiz Refahiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, 20.03.2025 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmesine, hamile ve engelli personelimizin 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

YOZGAT

Yozgat'ta il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinin, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacakları ifade edildi. Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

ORDU

Ordu Valiliği, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğine dikkat çekilen açıklamada, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

KONYA

Konya'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarda devam eden kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Altınekin, Bozkır, Emirgazi, Hadim, Halkapınar, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak. Cihanbeyli'de ise ilçe merkezi dışındaki mahallelerdeki okullar ile ilçe genelindeki taşımalı eğitim gören öğrenciler izinli sayılacak. Karatay ilçesinde de Kızören, Yenikent ve Yağlıbayat'taki okullar tatil edildi.

AKSARAY

Aksaray'da da yoğun kar nedeniyle Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy ve Sarıyahşi ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışı, Afşin ve Göksun ilçelerinde etkili oldu. Karın günlük yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle Afşin ve Göksun Kaymakamlıkları da aldıkları kararla okulları yarın 1 gün süreyle tatil etti. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 20 Mart Perşembe günü tatil edildiğini, engelli ve hamile kamu personelleri ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

NİĞDE

Niğde'de buzlanma riskini karşı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Niğde Valiliği, yarın etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma riskine karşı eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmî ve özel kreşler, anaokulları ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde kar yağışı, aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

KARAMAN

Karaman’da olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi. Olumsuz hava şartlarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA