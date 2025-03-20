Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'de son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ele alındı.
Kaynak: DHA-İHA
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