Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'de son durum ele alındı.

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Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ele alındı.

Bakan Fidan, Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri ile GörüştüBakan Fidan, Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri ile GörüştüGüncel

Kaynak: DHA-İHA

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Hamas
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