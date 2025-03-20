Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ele alındı.

Kaynak: DHA-İHA