CHP'nin Bugünkü ‘İmamoğlu’ Takvimi Belli Oldu

Dün sabah düzenlenen operasyonla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hakkında iki ayrı soruşturma açıldığı açıklanan İmamoğlu’nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane’ye giderek burada süreci takip etti.

HALKA SESLENDİ

Saat 20.30'da belediye binası önünden halka seslenen Özel, "Buradan Ekrem Başkan'ın selamıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tüm siyasi görüşten ama bu diktatörlükten bu tek adam rejiminden bıkan, yoksulluktan işsizlikten açlıktan bıkan milyonları pazar sabahı kalkmaya, sokaklara dökülmeye, Cumhuriyet Halk Partilileri bir sandıkta cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, olmayanları diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye, Türkiye'nin gelecek cumhurbaşkanına sahip çıkmaya davet ediyorum. Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Ekrem gelecek dertler bitecek. 86 milyonu ses yükseltmeye, mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum. Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın, 23 Mart'ta sandık gelecek Ekrem gelecek dertler bitecek." dedi.

GECEYİ SARAÇHANE'DE GEÇİRDİ

Gün boyunca Saraçhane’de kalan Özel, CHP yöneticileri, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte geceyi İBB binasında geçirdi. CHP’liler, gözaltına alınan isimlere destek vermek amacıyla binada sabaha kadar nöbet tuttu.

Özel’in bu akşam saat 20.30’da Saraçhane önünde yeniden vatandaşlara hitap edeceği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi