Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Muhalefete 'Tarım' Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım bitti iftirası atılan Türkiye, tarım hasılasında bugün Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır" dedi. Cumhurbaşkanı, çiftçilere kalkınma desteği ve hibe verileceğini de açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Muhalefete 'Tarım' Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçiler ile İftar Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çiftçilere seslendi.

Muhalefete eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı, "Tarım bitti iftirası atılan Türkiye, tarım hasılasında bugün Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır" dedi.

Cumhurbaşkanı, çiftçilere destek verileceğini belirterek, "2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum kuruluşlardan kredi desteği ile 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Böylece 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Muhalefete 'Tarım' Tepkisi - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çiftçi kardeşlerimiz en sancılı dönemlerde demokrasimize verdiği desteklerden ötürü minnettarız. 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. Darbecileri engellemek için mahsullerini ateşe veren çiftçilerimizin fedakarlığını unutmayacağız. Sizlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

'AVRUPA'DA LİDERİZ'

Verimli kaliteli üretimin artması için 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025'de 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9 Avrupa'da 3. sıradayız. Üretimdeki başarılarla birlikte tarım orman sektörümüz Türkiye ortalaması üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Tarım bitti iftirası atılan Türkiye, tarım hasılasında bugün Avrupa'da lider, dünyada ise 8.sıradadır. 2002de ülke olarak 1 yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz. 186 ülkeye 2 bin 252 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Tohumculukta 104 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İdrakleri kapanmamış olanlar için bu rakamlar kafidir.

Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup hükümetlerimizi ve sektörü karalamaya devam ederler. Muhalefetin perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır. Amacımız vatandaşımızın kaliteli ürüne ulaşmasıdır. Bakanlığımız ürünleri vatandaşlara taklitle sunanlara karşı denetim seferberliği başlattı.

HİBE MÜJDESİ

Kırsal kalkınma programlarında hibe desteklerimiz bulunuyor. 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum kuruluşlardan kredi desteği ile 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Böylece 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar, yani yaklaşık 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilere hibe olarak vereceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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