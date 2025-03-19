DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'den Gözaltı Çıkışı: 'Bu Operasyon Zaman Ayarlı Bir Bomba'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce üniversite diplomasının iptal edilmesi, ardından bu sabah gözaltına alınmasına siyasilerden tepkiler gelmeye devam ederken o isimlerden biri de DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ve diplomasının iptal edilmesine tepki gösteren Ekmen “Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, hukuk ve işlem güvenliğinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bağımsız ve tarafsız bir yargı anlayışının kırıntısından dahi söz edemediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Zamanında baskı ve engellere karşı çıkarak iktidara gelenler, bugün baskının ve engelin merkezi haline geldi” diyerek seslendi.

'ADETA ZAMAN AYARLI BİR BOMBA'

Ekmen’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonlara baktığımızda birbirinden bağımsız üç konuda operasyonlar yapıldığını görüyoruz. Tarafsız ve bağımsız bir yargının olduğu bir ülkede; bu kadar farklı konuların, bir kısmı 13 yıl önce yaşanmış olayların eş zamanlı olarak gündeme getirilmesi mümkün olamaz. Bu operasyon adeta zaman ayarlı bir bomba haline getirilerek ülkenin gündemine bırakılmıştır.

'KABA GÜÇLE YAPILAN BİR DİZAYN'

“Siyasetin alanı daraltılıyor, siyasetçilere verilen mesaj net” diyerek Ekmen şunları söyledi: Ben kafaya koydum, ömrüm ve sağlığım yettiği sürece buradayım. Başkasına da bu iktidar yok.’ Yapılanlar, Türkiye’de demokratik işleyişi işlevsizleştirme, anlamsızlaştırmaya yönelik bir teşebbüstür. Dün akşam saatlerinde başlayıp bugün devam eden operasyonlara baktığımızda, iktidarın idare ve yargı gücünü kullanarak siyaseti dizayn etme girişimlerinin en kötü örneklerini görüyoruz. Bu dizayn kaba güçle yapılan bir dizayndır. Yargıyı adeta sopa gibi kullanarak yapıyorlar bunu. Zamanın mazlumları, güç ellerine geçince başkalarına zulmetmeye başlıyor. Uzun süre iktidarda olmanın getirdiği bir sonuç olarak, güç zehirlenmesi yaşıyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi