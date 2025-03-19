Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Gözaltılar Sonrası İlk Açıklama: 'Darbe Demeyin, Sokağa Çıkmayın, Karara Saygın Duyun'

Dün üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın da aralarında bulunduğu 100 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon sonrasında Ekrem İmamoğlu "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında siyasi isimlerden tepkiler art arda gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Bakan Tunç'un konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da bulunduğu 106 şüpheli hakkında bu sabah itibariyle gözaltı kararları verilmiştir. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 soruşturma bulunmaktadır.

'100 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLDİ'

Terör Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında bu soruşturmada şüphelilerin terör örgütüne iştirak halinde yardım etme suçunu işledikleri iddiası bulunmaktadır.

Başlatılan diğer soruşturma ise Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmektedir. Bu soruşturma kapsamında da aralarında yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Bu soruşturmada şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarını işledikleri iddiası bulunmaktadır.

'MASAK RAPORLARI DOSYADA'

Her iki soruşturma kapsamında toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamadan da anlaşılacağı üzere soruşturma dosyaları içerisinde MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerin mevcut olduğu belirtilmektedir.

'ANAYASAMIZIN 9. MADDESİ AÇIK'

Soruşturma tüm yönleriyle büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, şu hususun altını özellikle çizmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasamızın 9. maddesi açıktır.

Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hukukun üstünlüğü esastır. Kanunlar karşısında herkes eşittir. Hiç kimseye ve zümreye ayrıcalık tanınamaz. Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemeler bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

'BU GİZLİLİK ÖNEMLİ'

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157. maddesi gereğince soruşturma evresi gizlidir. Bu gizlilik hem adaletin sağlıklı işlemesi hem de hak ihlallerinin önlenmesi, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı bakımından son derece önemlidir.

'DARBE GİBİ İFADELER YANLIŞ'

Başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak dosya içeriğine, iddia ve delillere vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmak doğru değildir. Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır.

Diğer yandan sokak çağrıları yaparak soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmak asla kabul edilemez. Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır.

'SAVUNMA YAPMAK HERKES İÇİN HAK'

Suç işlendiğine dair bir delil varsa bununla ilgili gerekli soruşturma yetkili yargı makamlarınca yapılır. Yargı huzurunda hesap vermek ve savunma yapmak herkes için bir haktır, aynı zamanda bir zorunluluktur.

Değerli arkadaşlar, yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haddini bilmemektir.

'KUVVETLER AYRILIĞI ESASTIR'

Yasaması, yürütmesi, yargısıyla ülkemizde kuvvetler ayrılığı esastır. Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargıya saldırmak, yargı mensuplarını tehdit etmek, onlara hakaret etmek demokratik hukuk devletinde asla kabul edilemez. Adaletin tecellisi için yürüyen soruşturmaları etkilemeye yönelik tavır ve davranışlarda bulunmak yerine sağduyu ile hareket etmek gerekmektedir.

'KAMUOYU TÜM ŞEFFAFLIĞIYLA ÖĞRENECEK'

Tarafsız ve bağımsız yargının vereceği karar herkes için bağlayıcıdır ve saygıyla karşılanmalıdır. Soruşturma aşamasında iddialar, savunma ve deliller değerlendirilecek ve soruşturmanın gizliliği ortadan kalktığında maddi gerçeği tüm açıklığı ve şeffaflığıyla kamuoyu öğrenecektir.

O nedenle bugünden soruşturma içeriğiyle ilgili hiçbir bilgisi olmadan lehte ya da aleyhte peşin hüküm vermek doğru değildir. Unutulmamalıdır ki hukuk devletinde masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı esastır. Bu çerçevede Türk yargısına güvenmemiz gerekmektedir. Yargının kendi içerisinde hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Adaletin tam ve eksiksiz tecellisi için süreci sükûnetle takip etmek, verilecek kararı saygıyla karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Kimsenin şüphesi olmasın, yargının gerçekleştirmekte olduğu işlemler kendi içinde denetime tabidir. Kimlerin hangi iddialara muhatap olduğu, savunmalarının neler olduğu, iddialara ilişkin delillerin neler olduğu, yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacak hususlardır. Hep birlikte soruşturmanın sonucunu sükûnetle beklememiz gerektiğini ifade ediyor, hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

Kaynak: Haber Merkezi