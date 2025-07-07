Dünyada İlk Kez Bir Balina Ameliyat Edildi! Duyan Şaşıp Kaldı

ABD’nin Şikago kentinde faaliyet gösteren bir su parkında, dünyada ilk kez bir beluga balinası genel anestezi altında ameliyat edildi. Kimalu adlı 12 yaşındaki dişi balinaya yapılan müdahale, deniz memelileri tıbbında dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Dünyada İlk Kez Bir Balina Ameliyat Edildi! Duyan Şaşıp Kaldı
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Veteriner hekimler, Kimalu’nun hava deliği çevresinde hızla büyüyen kistlerin hayati risk oluşturduğunu belirledi. Uzmanlar, bu kistlerin ancak cerrahi müdahaleyle alınabileceğine karar vererek, ilk kez bir beyaz balinayı tam narkoz altına alma kararı aldı.

GENEL ANESTEZİ RİSKİ YÜKSEKTİ

Beyaz balinalar gibi büyük ve suya bağımlı deniz memelilerine genel anestezi uygulamak, ciddi riskler barındırıyor. Uzman veterinerler, operasyon öncesinde uluslararası danışmanlık alarak hazırlıklarını tamamladı. En büyük endişe ise Kimalu’nun ameliyat sonrası uyanamama ihtimaliydi.

Dünyada İlk Kez Bir Balina Ameliyat Edildi! Duyan Şaşıp Kaldı - Resim : 1

SESLERLE UYANDIRILDI

Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı. Operasyon sonrası Kimalu’yu uyandırmak için bakıcılarının sesleri ve diğer beyaz balinaların çıkardığı sesler kullanıldı. Kimalu’nun gözlerini açması ve suya geri bırakılması, tüm ekip tarafından endişeyle izlendi.

HAREKETE GEÇİNCE SEVİNÇ YAŞANDI

Kimalu havuza bırakıldıktan sonra yüzmeye başlaması büyük sevinç yarattı. Operasyonu takip eden veterinerler ve bakıcılar, hayvanın kendine gelmesini sessiz bir dikkatle izledi.

DENEYİM DÜNYAYLA PAYLAŞILACAK

Balinadan çıkarılan kistler laboratuvar incelemesine alındı. Su parkı yönetimi, bu tarihi tıbbi müdahale sürecine dair tüm bilgi ve deneyimleri, dünya genelindeki veteriner sağlık uzmanlarıyla paylaşacağını açıkladı. Bu operasyonun, gelecekte yapılacak benzer müdahaleler için bilimsel rehber olması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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