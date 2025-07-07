SGK’dan Yeni Hamle: SSK'dan Bağkur'a Kadar Emeklilikte O Şart Değişti

Bazı meslek gruplarında çalışanlar, işlerinin taşıdığı fiziksel ve ruhsal zorluklar nedeniyle "fiili hizmet süresi zammı" adı verilen özel bir haktan yararlanabiliyor. Halk arasında "yıpranma payı" olarak da bilinen bu uygulama sayesinde, hem emeklilik yaşı öne çekiliyor hem de prim günlerine ekleme yapılıyor.

SGK’nın uygulamasında yıpranma hakkı tanınan meslek sayısı 20’yi aşmış durumda. Sağlık çalışanlarının da bu kapsama alınmasıyla birlikte, birçok meslek grubuna erken emeklilik fırsatı doğdu.