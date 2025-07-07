Hakan Kara Kahreden Haberi Verdi
Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, doğalgaz fiyatlarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, mart ayında politika faizinin %50’ye çıkarılmasından bu yana fiyatların yaklaşık %149 arttığını belirtti. Artan enerji maliyetlerinin, yüksek faiz politikasına rağmen halkın alım gücünü olumsuz etkilediği vurgulandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2 Temmuz 2025 itibarıyla doğalgaz toptan satış fiyatlarına yeni zam uyguladı. Konut kullanıcıları için yapılan artış ortalama %24,6 olurken, sanayi aboneleri için bu oran %7,86 olarak belirlendi.
KARA: FAİZ YÜKSEK AMA ENERJİ FİYATLARI DURMUYOR
Prof. Dr. Hakan Kara, zam sonrası yaptığı açıklamada, “Mart 2024’te politika faizinin %50’ye yükseltilmesinden bu yana doğalgaz fiyatları %149 oranında arttı” ifadelerini kullandı. Bu tespitle birlikte, sıkı para politikası uygulamalarının enerji maliyetlerini sınırlamakta yetersiz kaldığına işaret etti.
FAİZLER SABİT, FİYATLAR YÜKSELİYOR
2023 yılı Haziran ayında göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in liderliğinde hayata geçirilen sıkı para politikası çerçevesinde, Merkez Bankası mart ayında politika faizini %50’ye yükseltmiş, ardından bu oran %46 civarında sabitlenmişti. Ancak bu süreçte başta enerji olmak üzere birçok temel gider kaleminde sert fiyat artışları yaşandı.
ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR
Enerjiye gelen zamların, doğrudan hanehalkı bütçelerini zorladığı ifade ediliyor. Faiz artışlarının enflasyonla mücadelede yeterli etkiyi göstermediğini belirten uzmanlar, temel tüketim ürünleri ve enerji maliyetlerinde yaşanan yükselişin, özellikle dar gelirli vatandaşların alım gücünü ciddi biçimde zayıflattığını belirtiyor.