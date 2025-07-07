Hakan Kara Kahreden Haberi Verdi

FAİZLER SABİT, FİYATLAR YÜKSELİYOR

2023 yılı Haziran ayında göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in liderliğinde hayata geçirilen sıkı para politikası çerçevesinde, Merkez Bankası mart ayında politika faizini %50’ye yükseltmiş, ardından bu oran %46 civarında sabitlenmişti. Ancak bu süreçte başta enerji olmak üzere birçok temel gider kaleminde sert fiyat artışları yaşandı.