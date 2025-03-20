Mansur Yavaş'tan İstanbul'da İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Haberi Tayvan'da alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'a geldi. Sabaha karşı uçaktan inen Yavaş, açıklama yaptı.

"Yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyoruz ama birtakım yorumcular bir iki gün önce televizyona çıkıyorlar, olacakları zaten söylüyorlar. Avukatının ulaşmadığı bilgilere her nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar, ertesi gün de bu olaylar oluyor. Burada yargının tarafsız ve bağımsız davrandığını söylemek mümkün değil. Hukuk herkese lazım. Siyasallaşmış bir yargı ülkeye son derece zarar verir." dedi.

BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU

Dünya basınının Türkiye'deki gözaltıları konuştuğunu söyleyen Yavaş, "Türkiye'deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Böyle bir ülkeyle kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an önce parlamenter sisteme geçecek yolların açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekiyor. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz. Devletin en büyük güvencesi, herkesin en büyük güvencesi tarafsız, bağımsız ve adil bir hukuk sistemidir ama bugün için bundan bahsetmek maalesef mümkün değildir." diye konuştu.

"KORKTUĞUMUZ BİR ŞEY YOK"

Hakkında açılan soruşturmalarla ilgili de konuşan Yavaş, "Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı 101 tanesi soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuluyor ve kapanacağından eminim. Hakkımda herhangi hiçbir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarını herkes inceleyebilir, kamuoyuna dahi açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"ARTIK YETER"

"Bu iddialara bakarsanız yeni bir sapık bulup kendi kendilerine aleyhlerimize bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana. Yoksa da bu konuları televizyonlardan konuşmasın, herkesin ailesi var. Artık yeter. Hukuk herkese lazım." diye konuşan Mansur Yavaş, birkaç gün İstanbul'da olacağını ve CHP'nin programına uyacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi