Aksaray'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Devrildi, 20 Yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Marmaris’ten Van’a gitmekte olan Mustafa Akbaba yönetimindeki 46 AIZ 037 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrildi. Otobüste bulunan 31 kişiden 20’si yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

VALİ KUMBUZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiğini belirten Kumbuzoğlu, “Araçta toplam 31 kişi bulunuyordu. 20 kişi hafif ve orta derecede yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan 11 kişiyi Aksaray’da misafir edeceğiz. Can kaybının olmaması sevindirici.” dedi.

Vali Kumbuzoğlu, kazazedelerle görüştükten sonra hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kazazedelerden Nesim Çelik, Ağrı’ya gitmekte olduğunu ve kazanın nasıl meydana geldiğini tam olarak anlayamadığını belirtti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA