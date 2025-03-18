Edirne'de Feci Kaza, 5 Kişi Yaralandı

Edirne'nin Lalapaşa yolunda feci bir kaza meydana geldi. Bulgaristan uyruklu I.O'nun kullandığı otomobil ile C.A'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA