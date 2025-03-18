Korku Evindeki Cinayetler Kanıtlandı: Cennete Göndermek İçin Çocuklarını Öldürmüş!

Yıllar sonra ortaya çıkan vahşetin detayları, Türkiye'yi sarstı. Cinayetleri yıllar sonra kamuoyuna taşıyan Vefa Keskin, canlı yayında yaptığı açıklamalarla annesini, babasını ve ağabeyini suçladı. Evde kalan kardeşlerinin kurtarılmasını isteyen Keskin, babasının işlediği vahşeti detaylarıyla anlatarak, cennete göndermek için çocukları öldürdüğünü söyledi.

ÖLDÜRÜP GÖMDÜ!

Keskin ailesinde, çocukların babalarına yönelik suçlamaları 2016 yılında polise yapılan ihbarla başladı. Vefa Keskin’in ifadesine göre, babası Hüseyin Keskin, 2003 yılında henüz 1.5 yaşında olan Armağan Keskin’i döverek öldürdü ve ardından gömdü.

Ancak bu yalnızca korkunç bir cinayetin başlangıcıydı. Polis ve savcılık soruşturması derinleştikçe, Hüseyin Keskin’in 2006 yılında ismi konulmayan bir kız çocuğunu, 2013 yılında ise yine isimsiz bir erkek çocuğunu öldürdüğü öne sürüldü. İddialara göre, 2004 yılında Arnavutköy’de de bir başka çocuğunu öldürüp gömdüğü ve bu mezardan alınan örneklerin incelendiği öğrenildi.

MEZARLAR AÇILDI, GERÇEK KANITLANDI!

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, Söke Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Adli Tıp Kurumu ekipleri, 22 Mayıs 2024’te Söke Demirçay Köyü’ndeki mezarlıkta yan yana bulunan iki çocuk mezarını açtı.

Yapılan incelemeler sonucunda, mezardan çıkarılan çocuk kemiklerinin şu anda tutuklu bulunan Hüseyin Keskin ile DNA'sı uyumlu çıktı. Adli Tıp Kurumu’nun 26 Şubat 2025 tarihli raporunda, kadın cinsiyetteki bebeğin kafatası ve iç organlarında ciddi travmatik yaralanmalar tespit edildi. Erkek cinsiyetteki bebeğin kesin ölüm sebebi belirlenemese de ölümünün zorlamalı ölüm olabileceği ifade edildi.

CENAZELERİ AĞABEY ALDI

Adli Tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından, mezardan çıkarılan isimsiz bebeklerin cenazeleri ağabeyleri Vefa Keskin’e teslim edildi. Türkiye’yi dehşete düşüren olayın mahkeme süreci devam ederken, Hüseyin Keskin’in işlediği diğer olası cinayetlerin de araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA