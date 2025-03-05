Cesedi Parçalara Ayrılıp Çöp Konteynerine Atılmıştı, Türkiye’nin Kanını Donduran Vahşette Yeni Perde

İstanbul Pendik’te cesedi 16 parçaya ayrılmış halde çöp konteynerinde bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih’in cinayetine ilişkin davada oğlu Özcan Salih’in mahkemede söyledikleri kan dondurdu. Salih “Babamın cenazesini misafir gelince çekyatın altına koyup ara veriyormuş, misafir gidince kesmeye devam ediyormuş” dedi.

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Cesedi Parçalara Ayrılıp Çöp Konteynerine Atılmıştı, Türkiye’nin Kanını Donduran Vahşette Yeni Perde

İstanbul Pendik’te öldürüldükten sonra 16 parçaya ayrılan ve cansız bedeni çöp konteynerine atılan 79 yaşındaki Nihat Salih’in cinayetine ilişkin davada ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu.

27 Mayıs 2024'te Pendik’te Dumlupınar Mahallesi’nde belediye işçileri çöp konteynerinde bir erkeğe ait uzuvlar bulmuş, vahşice öldürülen kişinin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğu öğrenilmişti.

Kan donduran olayın ardından incelenen kamera görüntülerinde, mahallede yaşayan Bilal Dilek’in çöp konteynerine kova ile bir şeyler attığı görülmüş, evinde bulunan balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin Nihat Salih ile uyumlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Cesedi Parçalara Ayrılıp Çöp Konteynerine Atılmıştı, Türkiye’nin Kanını Donduran Vahşette Yeni Perde - Resim : 1

'AYNI BABA OĞUL GİBİYDİK'

Nihat Salih’i 10 yıldır tanıdığını söyleyen Bilal Dilek, birlikte reçeteli hap kullandıklarını, sattığını iddia etti. Evinde bulunan baltanın kendisine ait olmadığını ifade eden Bilal Dilek kendini şöyle savundu: Ben Nihat amcanın karşısında sigara bile içmem, kim öldürdü bilmiyorum. Ben parçalanarak öldürülmesini nezarette öğrendim. Ceset parçalarını çöpe ben atmadım. Benim çöp konteynerine boşalttığım kovada çay pisliği, odun parçaları vardı. Biz birbirimizi seviyorduk, aynı baba oğul gibiydik.

Cesedi Parçalara Ayrılıp Çöp Konteynerine Atılmıştı, Türkiye’nin Kanını Donduran Vahşette Yeni Perde - Resim : 2

'MİSAFİR GELİNCE SAKLAMIŞ SONRA KESMEYE DEVAM ETMİŞ'

Tutuklu Bilal Dilek ile babası arasında alacak verecek meselesi olduğunu söyleyen Nihat Salih’in oğlu Özcan Salih’in mahkemede verdiği ifade ise kan dondurdu.

Cesedi Parçalara Ayrılıp Çöp Konteynerine Atılmıştı, Türkiye’nin Kanını Donduran Vahşette Yeni Perde - Resim : 3

Özcan Salih “Babamın cenazesini misafir gelince çekyatın altına koyup ara veriyormuş, misafir gidince kesmeye devam ediyormuş” diye konuştu.

Bilal Dilek’in ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Cesedi Parçalara Ayrılıp Çöp Konteynerine Atılmıştı, Türkiye’nin Kanını Donduran Vahşette Yeni Perde - Resim : 4

Kaynak: AA

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Nihat Salih İstanbul Pendik
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