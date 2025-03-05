17 Ağustos'tan Geriye Kalanlar... Hepsi Devasa Boyutta, Görünce Şoke Oldular

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde resmî raporlara göre 17 bin 480 vatandaş hayatını kaybederken, on binlercesi de yaralandı. Depremin ardından Gölcük’te ağaçlar da sular altında kaldı.

Depremin merkez üssü Gölcük'ün Değirmendere Mahallesi'nde fay hattı geçtiği için denize çekilen Çınarlık Meydanı'nın çınar ağaçlarının da bulunduğu alan su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan ile Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı 1. sınıf dalgıç Murat Kulakaç tarafından görüntülendi.

Kıyıdan 50 metre açıkta bulunan ağaçların yıllar geçmesine rağmen halen bazı ağaçların dik durduğu ve gövdelerinin sarı olduğu göze çarptı.

Ceylan, konuya ilişkin açıklamasında, ağaçların bir bölümünün denizin altında kaldığını, depremden önce sahilden 100 metre aşağıya kadarki kısmın yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Depremin hafızasının olduğu alanda olduklarını söyleyen Ceylan,” Depremle yüzleşmek isteyen insanlar gelip buradaki suyun altındaki çınar ağaçlarını görseler herhalde yeterli olur. Aşağıda devasa çınar ağaçları var.

Suyun altındaki çınar ağaçlarının gövde kalınlıkları şu anda kıyı şeridindeki hiçbir ağaçta yok. Arkamızdaki alan bir dönem insanların oturduğu, çay içtiği, maç seyrettiği alandı ama şimdi hepsi suyun altında. Depremle yüzleşmeyi ve deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.

Kulakaç ise, depremin tüm gerçekliğinin suyun altında olduğunu söylediği açıklamasında, ağaçların depremin yüzünü gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA