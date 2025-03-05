17 Ağustos'tan Geriye Kalanlar... Hepsi Devasa Boyutta, Görünce Şoke Oldular

17 Ağustos depreminin acısı halen yüreklerdeyken, depremin ardından Gölcük'te çınar ağaçları sular altında kaldı. İki su altı fotoğrafçısı depremin hafızasına dalış yaptı. Ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Son Güncelleme:
17 Ağustos'tan Geriye Kalanlar... Hepsi Devasa Boyutta, Görünce Şoke Oldular

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde resmî raporlara göre 17 bin 480 vatandaş hayatını kaybederken, on binlercesi de yaralandı. Depremin ardından Gölcük’te ağaçlar da sular altında kaldı.

Depremin merkez üssü Gölcük'ün Değirmendere Mahallesi'nde fay hattı geçtiği için denize çekilen Çınarlık Meydanı'nın çınar ağaçlarının da bulunduğu alan su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan ile Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı 1. sınıf dalgıç Murat Kulakaç tarafından görüntülendi.

17 Ağustos'tan Geriye Kalanlar... Hepsi Devasa Boyutta, Görünce Şoke Oldular - Resim : 1

Kıyıdan 50 metre açıkta bulunan ağaçların yıllar geçmesine rağmen halen bazı ağaçların dik durduğu ve gövdelerinin sarı olduğu göze çarptı.

17 Ağustos'tan Geriye Kalanlar... Hepsi Devasa Boyutta, Görünce Şoke Oldular - Resim : 2

Ceylan, konuya ilişkin açıklamasında, ağaçların bir bölümünün denizin altında kaldığını, depremden önce sahilden 100 metre aşağıya kadarki kısmın yerleşim yeri olduğunu söyledi.

17 Ağustos'tan Geriye Kalanlar... Hepsi Devasa Boyutta, Görünce Şoke Oldular - Resim : 3

Depremin hafızasının olduğu alanda olduklarını söyleyen Ceylan,” Depremle yüzleşmek isteyen insanlar gelip buradaki suyun altındaki çınar ağaçlarını görseler herhalde yeterli olur. Aşağıda devasa çınar ağaçları var.

17 Ağustos'tan Geriye Kalanlar... Hepsi Devasa Boyutta, Görünce Şoke Oldular - Resim : 4

Suyun altındaki çınar ağaçlarının gövde kalınlıkları şu anda kıyı şeridindeki hiçbir ağaçta yok. Arkamızdaki alan bir dönem insanların oturduğu, çay içtiği, maç seyrettiği alandı ama şimdi hepsi suyun altında. Depremle yüzleşmeyi ve deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.

Kulakaç ise, depremin tüm gerçekliğinin suyun altında olduğunu söylediği açıklamasında, ağaçların depremin yüzünü gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem Gölcük Kocaeli
Son Güncelleme:
Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin
Yüzyıllardır Sadece Bir İlde Üretiliyor, Doktorlar Bile Hastalarına Öneriyor! Giyen Hastalık Yüzü Görmüyor Yüzyıllardır Sadece Bir İlde Üretiliyor, Doktorlar Bile Hastalarına Öneriyor!
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Hattı Açılıyor Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Hattı Açılıyor
Kayyım Rektör Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi'ni Avrupa Üniversiteler Birliği Üyeliğinden Çıkardı Kayyım Rektör, Boğaziçi'ni 'Avrupa' Üyeliğinden Çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat! Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor
Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç
Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu: 'Son Bir Tur' Daha Olacak! Tek Tek Tarihleri Saydı İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu