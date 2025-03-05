Iğdır'dan Nahçıvan'a Doğal Gaz Akışı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılışını yaptı. Açılışta açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. Nahçıvan'a gaz akışının 30 yıl boyunca Türkiye'den sağlanacağı bildirildi.

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Iğdır'dan Nahçıvan'a Doğal Gaz Akışı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılışında konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Erdoğan, törende yaptığı açıklamada, "Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TANAP vasıtasıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bu iş birliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.

Türkiye Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla çok adım attık samimiyetimizi gösterdik. Gardaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olacağız.

'30 YIL SÜREYLE...'

Erdoğan açıklamalarında, söz konusu doğal gaz hattına ilişkin şu bilgileri verdi:

Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal gaz Boru Hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan’la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır. BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan’ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır. Dolayısıyla bugün Nahçıvan’ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan İlham Aliyev
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