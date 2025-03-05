Kayyım Rektör Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi'ni Avrupa Üniversiteler Birliği Üyeliğinden Çıkardı

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektör Naci İnci bir skandala daha imza attı. İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ni kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği'nden çıkardı.

Eda Narin Eda Narin
Kayyım Rektör Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi'ni Avrupa Üniversiteler Birliği Üyeliğinden Çıkardı

Boğaziçi Üniversitesi kayyım rektörü Naci İnci'nin, Boğaziçi Üniversitesi'ni kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association – EUA) üyeliğinden çıkardığı öğrenildi.

Avrupa üniversiteleri arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlayan, Avrupa’da üniversiteleri temsil eden tek kuruluş olan Avrupa Üniversiteler Birliği'nin 2001 yılında Avrupa Rektörleri Daimî Konferansı (CRE) ve Avrupa Birliği Rektörler Konfederasyonu’nun birleşmesi ile kurulduğu biliniyor.

YÖK HALEN 'KOLEKTİF ÜYE'

1998-1999 akademik yılında EUA Kurumsal Değerlendirme Programına başvurarak değerlendirilen ve üyeliğe kabul edilen ilk Türk üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi'ni, Marmara ve İstanbul Üniversitesi (2000-2001), ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi (2002-2003), İTÜ, Erciyes Üniversitesi (2003-2004) ve Ankara Üniversitesi (2004-2005) izlemişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da halen 'kolektif üye' kimliği ile Avrupa Üniversiteler Birliği’nin bir parçası.
2025 itibarıyla aralarında ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Kadir Has Üniversite’sinin yer aldığı 56 Türk üniversitesi, EUA’nın tam veya ortak üyesi olarak birliğin listesinde yer alıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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