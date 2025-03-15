En Çok Cinayet İşlenen Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Listede Bakın Kaçıncı Sırada
Data Pandas tarafından açıklanan verilere göre, dünyada en çok cinayetin işlendiği ülkeler belli oldu. Türkiye’nin listede kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda birçok ülkede cinayet oranlarının yükseldiği belirlendi. Özellikle sosyoekonomik eşitsizlikler, organize suç örgütlerinin yaygınlaşması ve güvenlik politikalarındaki eksiklikler, bu artışın temel nedenleri arasında gösterildi. Bunun yanı sıra, toplumsal huzursuzluklar ve genç nüfusun şiddet olaylarına maruz kalması da cinayet oranlarının yükselmesine katkı sağladığı belirtildi.
Global analizler sunan Data Pandas, en çok cinayet işlenen ülkeleri sıralayan yeni verilerini paylaştı. Listenin zirvesinde yer alan ülke dikkat çekerken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri de belli oldu.
İŞTE EN ÇOK CİNAYET İŞLENEN ÜLKELER
50) PERU | CİNAYET ORANI: 7.91
49) BERMUDA | CİNAYET ORANI: 8.14
Atlas Okyanusu'nda bir ülke
48) RUSYA | CİNAYET ORANI: 8.21
47) CAYMAN ADALARI | 8.22
Karayip Denizi'nde bir ülke
46) BRİTANYA VİRJİN ADALARI | 8.33
Karayipler'de bir ülke
45) ETİYOPYA | 8.79
44) PANAMA | 9.39
43) PAPUA YENİ GİNE | 9.75
42) BARBADOS | 9.77
Karayipler'de bir ülke
41) DOMİNİK CUMHURİYETİ | 10.05
Karayipler'de bir ülke
40) IRAK | 10.07
50 ülke arasındaki ilk müslüman ülke.
39) UGANDA | 10.52
38) GRENEDA | 10.82
Karayipler'de bir ülke
37) ANTIGUA VE BARBUDA | 11.06
Karayipler'de bir ülke
36) PALAU | 11.17
Okyanusya ülkesi
35) KOSTA RİKA | 22.26
34) ESVATİNİ | 11.56
Afrika'da bir ülke
33) URUGUAY | 12.06
32) ŞEYŞELLER | 12.54
Afrika'da bir ülke
31) FRANSIZ GUAYANASI | 13.18
Atlas Okyanusu ülkesi
30) GUAYANA | 14.25
29) GÜNEY SUDAN | 14.87
28) BOTSVANA | 15.25
Afrika'da bir ülke
27) SAINT PIERRE VE MIQUELON | 15.77
Atlas Okyanusu ülkesi
26) NAMİBYA | 17.68
Afrika'da bir ülke
25) TUVALU | 18.62
Okyanusya ülkesi
24) CURAÇAO | 19.04
Karayip ülkesi
23) ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 20.12
22) MONTSERRAT | 20.28
21) PORTO RİKO | 21.09
Karayipler'de bir ülke
20) SAINT LUCIA | 21.44
Karayipler'de bir ülke
19) GUATEMALA | 22.50
Orta Amerika'da bir ülke
18) KOLOMBİYA | 25.34
17) DOMİNİKA | 26.59
Karayipler'de bir ülke
16) BREZİLYA | 27.38
15) SAINT MARTIN | 27.13
Karayip Denizi'nde bir ülke
14) ANGUILLA | 28.34
Karayipler'de bir ülke
13) MEKSİKA | 29.07
12) TRİNİDAD VE TOBAGO | 30.65
Karayipler'de bir ülke
11) BAHAMALAR | 31.96
Karayipler'de bir ülke
10) NİJERYA | 34.52
İlk 50'de yer alan ikinci Müslüman ülke
9) SAINT KITTS VE NEVIS | 36.09
Karayipler'de bir ülke
8) GÜNEY AFRİKA | 36.40
7) SAINT VINCENT VE GRENADİNLER | 36.54
Karayipler'de bir ülke
6) VENEZUELA | 36.69
5) BELİZE | 37.79
Orta Amerika'da bir ülke
4) HONDURAS | 38.93
Orta Amerika'da bir ülke
3) LESOTHO | 43.56
2) JAMAİKA | 43.85
1) EL SALVADOR | 52.02
TÜRKİYE İSE 2.59 ORANLA 101. SIRADA