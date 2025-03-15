En Çok Cinayet İşlenen Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Listede Bakın Kaçıncı Sırada

Son yıllarda birçok ülkede cinayet oranlarının yükseldiği belirlendi. Özellikle sosyoekonomik eşitsizlikler, organize suç örgütlerinin yaygınlaşması ve güvenlik politikalarındaki eksiklikler, bu artışın temel nedenleri arasında gösterildi. Bunun yanı sıra, toplumsal huzursuzluklar ve genç nüfusun şiddet olaylarına maruz kalması da cinayet oranlarının yükselmesine katkı sağladığı belirtildi.

Global analizler sunan Data Pandas, en çok cinayet işlenen ülkeleri sıralayan yeni verilerini paylaştı. Listenin zirvesinde yer alan ülke dikkat çekerken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri de belli oldu.