Ece Üner Hakkında Adli Kontrol Talebi

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı. Ünlü sunucu, bugün ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Üner, yaptığı paylaşımda olayla ilgili "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ece Üner'in ifadeye çağrılmasının sebebinin "yargı organlarının alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İsmail Saymaz tarafından yapılan bir X paylaşımına verdiği yanıt nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Üner'in ifadeye çağrıldığı belirtildi.

SAVCILIK ADLİ KONTROL TALEP ETTİ

Ece Üner’in savcılık ifadesi bitti. Savcı yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederek Üner’i Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Kaynak: Haber Merkezi