Ece Üner Hakkında Adli Kontrol Talebi

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, ifadeye çağrıldı. Adliyeye giden Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" açıklamasını yaptı. Üner'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

Son Güncelleme:
Ece Üner Hakkında Adli Kontrol Talebi

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı. Ünlü sunucu, bugün ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Üner, yaptığı paylaşımda olayla ilgili "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" dedi.

Ece Üner Hakkında Adli Kontrol Talebi - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ece Üner'in ifadeye çağrılmasının sebebinin "yargı organlarının alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İsmail Saymaz tarafından yapılan bir X paylaşımına verdiği yanıt nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Üner'in ifadeye çağrıldığı belirtildi.

SAVCILIK ADLİ KONTROL TALEP ETTİ

Ece Üner’in savcılık ifadesi bitti. Savcı yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederek Üner’i Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 21 Şüpheli Tutuklandı: Aralarında Flash TV'nin Sahibi de VarYasa Dışı Bahis Soruşturmasında 21 Şüpheli Tutuklandı: Aralarında Flash TV'nin Sahibi de VarGüncel
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan Gözaltı Sonrası Bir İlkMehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan Gözaltı Sonrası Bir İlkMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ece Üner Adliye
Son Güncelleme:
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
Parmağına Somun Sıkıştırdı, İtfaiye Devre Girdi Parmağına Somun Sıkıştırdı, İtfaiye Devre Girdi
Edirne'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı Edirne'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor