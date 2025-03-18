Parmağına Somun Sıkıştırdı, İtfaiye Devre Girdi

Siirt'te 11 yaşındaki çocuk parmağını somuna sıkıştırdı. Ailesi ve sağlık ekipleri ne yaptıysa somunu çıkaramadı. Hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı...

Parmağına Somun Sıkıştırdı, İtfaiye Devre Girdi

Siirt'te 11 yaşındaki çocuğun başına gelenler herkesi şoke etti. Sokakta oyun oynayan çocuk parmağını somuna sıkıştırdı.

Çocuğun parmağındaki somun bir türlü çıkmadı. Çözüm bulamayan aile soluğu hastanede aldı.

Parmağına Somun Sıkıştırdı, İtfaiye Devre Girdi - Resim : 1

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen somun hastanede de çıkarılamadı. Devreye itfaiye ekipleri girdi.

İtfaiye ekipleri somunu uzun uğraş sonucu güçlükle çıkarabildi. Çocuk ve aile derin bir nefes aldı.

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Kaynak: İHA

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