Atatürk'ün 18 Mart'tan Önce Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Deniz Zaferi’nden 1 gün önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Maydos Mıntıka Komutanı iken 17 Mart'ta arkadaşı Madam Corinne yazdığı mektuptaki bir detayı açıkladı

Fransızca yazılan mektubun, Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünü, kendinden ne kadar emin olduğunu yansıttığını vurgulayan Dr. Sabah, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19'uncu Tümen Komutanı iken 25 Şubat 1915 sabahı Eceabat'a geldiğini söyledi. Dr. Sabah, "Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Şubat ile 25 Mart tarihleri arasında yani bir ay boyunca Maydos Mıntıka Komutanlığı görevi esnasında kullandığı karargah binasıdır. Mustafa Kemal Bey Eceabat'a geldiğinde burada 9'uncu Tümen bağlısı olup ve kendisine bağlanan 26'ncı ve 27'nci alaylarla birlikte aynı zamanda Maydos Mıntıka Komutanlığı'nı yürütmüş ve 1 ay bu görevi sürdürmüştü. Maydos Mıntıka Komutanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte Mustafa Kemal Bey aynı zamanda Gelibolu Yarımadası'nı olası bir çıkarmaya karşı da savunmakla yükümlü bir subay haline gelmişti" diye konuştu.

Dr. Sabah, “Yani Gelibolu Yarımadası'nın çıkarmaya karşı savunulmasının sorumluluğu birinci derecede Mustafa Kemal Bey'e ait olmuştu. Nitekim 4 Mart 1915 tarihinde böyle bir hadise gerçekleşmiş, 19 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Çanakkale Boğazı'nın giriş istihkamlarını tahrip etmek ve dolayısıyla Birleşik Filo'nun boğaza girişini emniyetli bir hale getirmek için gerçekleşen saldırılar sonucunda sağ kalan ya da tahrip edilmemiş topları yok etmek amacıyla İngilizler tarafından hem Seddülbahir'e hem de Kumkale'ye tahrip müfrezeleri çıkarılmıştı. Fakat o gün Mustafa Kemal Bey ise bu karargah binasında değil, Cevat Paşa ile birlikte Kilitbahir'deki istihkamları denetlemek için Kilitbahir'de bulunmaktaydı. Bu esnada ise Seddülbahir'de Bigalı Mehmet Çavuş namında bir askerimiz büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkta karaya çıkan tahrip müfrezelerinin geri atılmasında büyük bir rol oynamıştı. Eceabat'a dönüşünde bu haberi alan Mustafa Kemal Bey hemen 26'ncı Alay'a telefon ederek 'Oraya gelişime kadar İngilizleri derhal denize dökün' emrini vermiş ve akşam saatlerinde oraya vardığında emrettiği gibi İngilizlerin döküldüğünü görmüştü” ifadelerini kullandı.

‘BAŞARILI OLACAĞIM’

Yaşanan olaylardan sonra 17 Mart tarihinde Mustafa Kemal Bey'in arkadaşı Madam Corinne’ye mektup yazdığını belirten Dr. Sabah, şunları söyledi: "Mustafa Kemal Bey, bu mektupta bir ay boyunca burada olduğunu, bir aydır Çanakkale Boğazı'nı savunduğunu ve eğer burada kalmaya devam ederse daima başarılı olacağını ifade etmiştir. Aslında bu öngörüsünün Çanakkale Muharebelerinde ne kadar haklı olduğunu ve gerçekleştiğini de ilerleyen süreçte göreceğiz. Nitekim muharebelerin ilerleyen süreçlerinde sadece Arıburnu'nda değil, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da da kendinden emin bir şekilde bu başarıya ulaşmış ve mektupta yazdığı gibi öngörüsünde haklı çıkmıştı” şeklinde konuştu.

'ZATEN BAŞARILI OLACAKTI'

“Nitekim bir gün sonra 18 Mart hadisesi gerçekleşmiş ancak o esnada karadan bir harekat gerçekleşmemişti” diyen Dr. Sabah, şöyle konuştu: “Ancak gerçekleşmiş olsaydı karadaki birlikleri komuta eden kişi olarak Mustafa Kemal Bey bu çıkarmaya karşı koyacaktı. Kendinden emin bir şekilde başarılı olacağını öngören Mustafa Kemal Bey muhtemeldir ki bu çıkarmaya karşı da zaten başarılı olacaktı. Ancak 18 Mart hadisesinden sonra Mustafa Kemal Bey'in Maydos Mıntıka Komutanlığı görevi son bulmuş ve 5'inci Ordu'nun kurulmasıyla birlikte kendisine de ordunun genel ihtiyatı olma görevi verilmişti. Bunun üzerine de tümeniyle birlikte Bigalı köyüne intikalini tamamlamıştı. Daima başarılı olacağını ifade eden Mustafa Kemal Bey, 25 Nisan'da çıkarmalar başladığında kendi inisiyatifiyle adeta ateşten gömleği de giyerek, 57'nci Alay ile birlikte büyük bir sorumluluk örneği göstererek harekete geçmiş ve daha ilk gün Çanakkale Muharebelerinin seyrine çok büyük ölçüde tesir etmiştir"

'ÖNGÖRÜSÜNDE HAKLI ÇIKMIŞTI'

Mustafa Kemal’in 3 Mayıs 1915 tarihinde Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya bir mektup gönderdiğini ifade eden Dr. Sabah, "Bu raporda da 'Zamanında Maydos Mıntıka Komutanı iken almış olduğum tedbirler değiştirilmemiş olsaydı şu an düşmanın karaya çıkmasına müsaade edilmemiş olabilirdi. 5'inci Ordu komutanı Liman Paşa bizi, askerimizi ve memleketimizi tanımadığı için ve layıkıyla tanıyacak bir süresi de bulunmadığı için çıkarma noktalarını açık bıraktı' diyerek aslında Maydos Mıntıka Komutanı iken almış olduğu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu ifade etmişti" ifadelerini kullandı.

'DAİMA MUVAFFAK OLACAĞIM'

Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı Madam Corinne yazdığı mektubun Türkçeye çevirisinde ise, "İki aydır buradayım ve Çanakkale Boğazı'nı müttefiklerin ihraç teşebbüsünde bulunan donanmalarına ve kuvvetlerine karşı müdafaa ediyorum. Bu ana kadar aziz Corrine, hep muvaffak oldum ve aynı yerde kalırsam, kuvvetle ümit ediyorum ki daima da muvaffak olacağım. Burada benim ismimin duyulmamasına hayret etmemeli, çünkü ben mühim bir muharebenin kahramanı olarak Mehmed Çavuş'a şeref kazandırmayı tercih ettim. Tabii şüphe etmezsiniz ki muharebeyi idare eden sizin dostunuzdu ve savaş gecesi muharebelerin saflarında Mehmed Çavuş'u bulan da o idi” ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: DHA