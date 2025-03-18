Adıyaman'da Feci Kaza: Otomobil Takla Attı

Adıyaman'da sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza meydana geldi. Otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da Feci Kaza: Otomobil Takla Attı

Adıyaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Adıyaman-Gölbaşı karayolun ilerleyen sürücü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç taklalar attı. Yoldan geçenler ekiplere haber verdi.

Adıyaman'da Feci Kaza: Otomobil Takla Attı - Resim : 1

Sağlık ekipleri sürücü ve araçtaki 3 kişinin yaralarına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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