Adıyaman'da Feci Kaza: Otomobil Takla Attı
Adıyaman'da sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza meydana geldi. Otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Adıyaman-Gölbaşı karayolun ilerleyen sürücü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç taklalar attı. Yoldan geçenler ekiplere haber verdi.
Sağlık ekipleri sürücü ve araçtaki 3 kişinin yaralarına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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