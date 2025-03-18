MEB Duyurdu: LGS Başvuru Tarihleri Belli Oldu

MEB, LGS başvuru tarihlerini açıkladı. Açıklamaya göre 15 Haziran'da düzenlenecek merkezi sınav başvurularının, 2-11 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

MEB Duyurdu: LGS Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ve uygulama klavuzunu yayımladı.

LGS kapsamında 15 Haziran'da düzenlenecek merkezi sınav başvurularının, 2-11 Nisan'da yapılacağı bildirildi.

Başvuruların e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabileceği bildirilirken, okul müdürlüklerinin başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edeceği öğrenildi. Başvurular 14 Nisan’a kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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