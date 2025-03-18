27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
27 yıl 9 ay 14 gün hapis cezası bulunan kaçak yakalandı. Şahıs, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin firari suçlulara yönelik çalışmaları devam ediyor.
27 yıl 9 ay 14 gün hapis cezası olan suçlunun bir arazide saklandığını tespit eden ekipler harekete geçti.
Şahıs, Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi’ndeki arazide kıskıvrak yakalandı. Şahsın, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve tehdit gibi çok sayıda suç işlediği öğrenildi.
Kaynak: İHA