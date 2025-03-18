27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin firari suçlulara yönelik çalışmaları devam ediyor.

27 yıl 9 ay 14 gün hapis cezası olan suçlunun bir arazide saklandığını tespit eden ekipler harekete geçti.

Şahıs, Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi’ndeki arazide kıskıvrak yakalandı. Şahsın, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve tehdit gibi çok sayıda suç işlediği öğrenildi.

Kaynak: İHA