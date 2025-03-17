Balıkesir'de 10 İlçede 29 Adrese Baskın, Kaçakçılık Operasyonunda 29 Gözaltı
Balıkesir’in 10 ilçesinde 29 adrese yapılan kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan baskınlarda 44 sentetik uyuşturucu hap, 28 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Balıkesir’de jandarma ekipleri 10 ilçede 29 farklı adrese operasyon düzenledi. Hazırlığı 1 hafta süren operasyonlar sonrasında Altıeylül, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut ilçelerindeki adreslere baskın yapıldı.
Yapılan operasyonlarda 44 sentetik uyuşturucu hap, 28 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 7 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bin sahte zeytinyağı, 2 av tüfeği, 2 şarjör, 152 fişek ve 19 bin 400 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyonlarda olaylara karışan 29 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA