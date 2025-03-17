Kastamonu'da Firari Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Kastamonu'da hapis cezasıyla aranan firari yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da Firari Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik operasyonlar sürüyor.

Kastamonu'da Firari Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı - Resim : 1

Merkez ilçesinde 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.A. operasyon sonucu yakalandı. Şahsın, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma nakletme satma" suçunu işlediği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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