Kastamonu'da Firari Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik operasyonlar sürüyor.

Merkez ilçesinde 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.A. operasyon sonucu yakalandı. Şahsın, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma nakletme satma" suçunu işlediği öğrenildi.

Kaynak: İHA