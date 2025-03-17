Kastamonu'da Firari Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı
Kastamonu'da hapis cezasıyla aranan firari yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik operasyonlar sürüyor.
Merkez ilçesinde 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.A. operasyon sonucu yakalandı. Şahsın, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma nakletme satma" suçunu işlediği öğrenildi.
Kaynak: İHA