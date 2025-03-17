Meteoroloji Karadeniz İçin Tarih Verdi, Tüm Çiftçileri Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için kritik bir uyarı yayınlandı. Buna göre, 18 Mart 2025 gece saatlerinden itibaren beklenen zirai donun Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor.

TARİH VERDİ

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde Zirai Don hadisesi bekleniyor. İç Anadolu bölgesi (Ankara, Kırıkkale, Çankırı) ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, ile Bartın, Zonguldak, Düzce’nin iç kesimleri) 18 Mart 2025 gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı.

Kaynak: İHA