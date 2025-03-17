Yemekhane Personeli Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı

Sivas Numune Hastanesi'nde yaşanan olayda, yemekhane personeli, yemek dağıtımı sırasında soluk borusuna cisim takılan bir hasta yakınının hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı.

Son Güncelleme:

Sivas Numune Hastanesi'nde Beyin ve Çocuk Cerrahisi servisinde, A.K. isimli bir hasta yakını nefes almakta zorlandığını fark ederek kendini odadan koridora attı.

Yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, hemen durumu fark ederek arkadaşı Cemil Karabey ile birlikte Heimlich manevrası uygulayarak soluk borusundaki cismi çıkarmayı başardı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Heimlich manevrası Hastane Sivas
Son Güncelleme:
Bol Verimli Bir Hasat İçin Bu 3 Meyve Ağacını Mart Ayında Mutlaka Budayın Bol Verimli Bir Hasat İçin Bu 3 Meyve Ağacını Mart Ayında Mutlaka Budayın
Balıkesir'de Jandarmadan Operasyon: 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı Balıkesir'de Jandarmadan Operasyon: 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
'Turizm Cenneti'nde Şoke Eden Rezervasyon İptali! 'Erkek Sayısı Çok Fazla Oldu' 'Turizm Cenneti'nde Şoke Eden Rezervasyon İptali! 'Erkek Sayısı Çok Fazla Oldu'
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı Taksitleri Kira Öder Gibi! Yeni Kampanya Duyuruldu
Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'nun Vasiyeti Ortaya Çıktı! Servetini Kime Bırakacağını ve Nereye Defnedilmek İstediğini İlk Kez Açıkladı Vasiyetini İlk Kez Açıkladı
Yüzde 2000'den Fazla Zam! Herkesi Şoke Eden Artış: Asıl Sebebi Başka Çıktı Yüzde 2000'den Fazla Zam!