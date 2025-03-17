Yemekhane Personeli Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı
Sivas Numune Hastanesi'nde yaşanan olayda, yemekhane personeli, yemek dağıtımı sırasında soluk borusuna cisim takılan bir hasta yakınının hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı.
Sivas Numune Hastanesi'nde Beyin ve Çocuk Cerrahisi servisinde, A.K. isimli bir hasta yakını nefes almakta zorlandığını fark ederek kendini odadan koridora attı.
Yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, hemen durumu fark ederek arkadaşı Cemil Karabey ile birlikte Heimlich manevrası uygulayarak soluk borusundaki cismi çıkarmayı başardı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA-İHA
Son Güncelleme: