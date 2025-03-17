Yemekhane Personeli Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı

Sivas Numune Hastanesi'nde Beyin ve Çocuk Cerrahisi servisinde, A.K. isimli bir hasta yakını nefes almakta zorlandığını fark ederek kendini odadan koridora attı.

Yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, hemen durumu fark ederek arkadaşı Cemil Karabey ile birlikte Heimlich manevrası uygulayarak soluk borusundaki cismi çıkarmayı başardı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA-İHA