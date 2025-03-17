'Turizm Cenneti'nde Şoke Eden Rezervasyon İptali! 'Erkek Sayısı Çok Fazla Oldu'

Adana’da yaşan M.E.I. isimli vatandaş kuzeniyle Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir otelin internet sitesinden rezervasyon yaptırdı. Ancak iki kuzen otelden gelen telefonla şoke oldu. Otelden yapılan aramada kendilerine, tesiste erkek sayısının fazla olduğu gerekçesiyle rezervasyonlarının iptal edildiği bildirildi. M.E.L., Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. TİHEK, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle otele 141 bin 934 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti. Mağdurların avukatı Furkan Başak, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtti.

DEV CEZA

Alanya’da tatil yapmak isteyen vatandaşlar, otelde rezervasyon yaptırıp iş yerinden izin ve uçak biletlerini aldı. Ancak, otelden kendilerine olumsuz dönüş yapılınca ortada kalan vatandaşlar meseleyi TİHEK’e taşıdı. Vatandaşlar, Uçak bileti, izin günleri ve diğer masrafların boşa gitmesi nedeniyle zararının karşılanmasını talep etti ancak bu konuda da kendilerine olumlu bir dönüş gelmedi.

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

'KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE'

Avukat Başak, kararın ardından yaptığı açıklamada, otelin eğlence mekanı anlayışıyla kareket ettiğini ifade ederek, Ne yazık ki günümüzde birçok otelde benzer uygulamalar devam ediyor. Otel, bazı eğlence mekanlarında görülen 'Damsız girilmez' anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya'da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı" diye konuştu.

Kaynak: DHA