'Turizm Cenneti'nde Şoke Eden Rezervasyon İptali! 'Erkek Sayısı Çok Fazla Oldu'

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir otelde rezervasyon yaptıran vatandaşlar aldıkları telefonla şoke oldu. Otel, 'otelde çok fazla erkek' olduğu gerekçesiyle vatandaşların rezervasyonlarını iptal etti.

Son Güncelleme:
'Turizm Cenneti'nde Şoke Eden Rezervasyon İptali! 'Erkek Sayısı Çok Fazla Oldu'

Adana’da yaşan M.E.I. isimli vatandaş kuzeniyle Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir otelin internet sitesinden rezervasyon yaptırdı. Ancak iki kuzen otelden gelen telefonla şoke oldu. Otelden yapılan aramada kendilerine, tesiste erkek sayısının fazla olduğu gerekçesiyle rezervasyonlarının iptal edildiği bildirildi. M.E.L., Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. TİHEK, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle otele 141 bin 934 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti. Mağdurların avukatı Furkan Başak, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtti.

DEV CEZA

Alanya’da tatil yapmak isteyen vatandaşlar, otelde rezervasyon yaptırıp iş yerinden izin ve uçak biletlerini aldı. Ancak, otelden kendilerine olumsuz dönüş yapılınca ortada kalan vatandaşlar meseleyi TİHEK’e taşıdı. Vatandaşlar, Uçak bileti, izin günleri ve diğer masrafların boşa gitmesi nedeniyle zararının karşılanmasını talep etti ancak bu konuda da kendilerine olumlu bir dönüş gelmedi.

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

'Turizm Cenneti'nde Şoke Eden Rezervasyon İptali! 'Erkek Sayısı Çok Fazla Oldu' - Resim : 1

'KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE'

Avukat Başak, kararın ardından yaptığı açıklamada, otelin eğlence mekanı anlayışıyla kareket ettiğini ifade ederek, Ne yazık ki günümüzde birçok otelde benzer uygulamalar devam ediyor. Otel, bazı eğlence mekanlarında görülen 'Damsız girilmez' anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya'da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı" diye konuştu.

Ünlü Otel Devi İflas Etti: Rezervasyon Yaptıran Müşteriler Diken ÜstündeÜnlü Otel Devi İflas Etti: Rezervasyon Yaptıran Müşteriler Diken ÜstündeEkonomi
Dolandırıcılardan Tatil Hayallerini Suya Düşüren Yöntem! Her An Otelin Kapısında KalabilirsinizDolandırıcılardan Tatil Hayallerini Suya Düşüren Yöntem! Her An Otelin Kapısında KalabilirsinizGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana Antalya Alanya
Son Güncelleme:
Evli Olduğu Erkeği Öldüren Kadın: Uzun Zamandır Bana ve Çocuklarıma Şiddet Uyguluyordu Eş Cinayetinin Arkasından Şiddet Çıktı
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
Griple Başladı, Her Şey Bir Ayda Oldu... 5 Yaşındaki Erdal'ın Kahreden Ölümü Griple Başladı, Her Şey Bir Ayda Oldu... 5 Yaşındaki Erdal'ın Kahreden Ölümü
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı Taksitleri Kira Öder Gibi! Yeni Kampanya Duyuruldu
Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'nun Vasiyeti Ortaya Çıktı! Servetini Kime Bırakacağını ve Nereye Defnedilmek İstediğini İlk Kez Açıkladı Vasiyetini İlk Kez Açıkladı
Yüzde 2000'den Fazla Zam! Herkesi Şoke Eden Artış: Asıl Sebebi Başka Çıktı Yüzde 2000'den Fazla Zam!