Griple Başladı, Her Şey Bir Ayda Oldu... 5 Yaşındaki Erdal'ın Kahreden Ölümü
Bursa’da geçirdiği gribal enfeksiyon zatürreye dönüşen 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümü, yakınlarını yasa boğdu.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Örnekköy Mahallesi’nde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu’nun en küçük çocukları olan Erdal, yaklaşık bir ay önce geçirdiği gribal enfeksiyonun zatürreye dönüşmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
20 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Orhangazi Devlet Hastanesi'nde 20 gün süren tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen küçük çocuk, burada bir hafta süren tedavinin ardından fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Minik Erdal’ın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, cenazesi Örnekköy Camisi’nde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: