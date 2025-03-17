Çocuk İstismarıyla Mücadele Yöntemleri Tartışıldı

CHP’nin ev sahipliğinde ve UCİM iş birliği ile gerçekleştirilen çalıştayda, çocuklara yönelik şiddet, ihmal ve istismar konuları tüm yönleriyle değerlendirilirken, çalıştay boyunca çocukların güvenli bir geleceğe sahip olabilmeleri için politika önerileri geliştirilmesi hedeflendi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Çocuk İstismarıyla Mücadele Yöntemleri Tartışıldı

11 Mart Salı günü düzenlenen çalıştaya çocuk hakları konusunda uzman akademisyenler, sahada aktif olarak bulunan avukatlar, klinik psikologlar ile çocuk hakları savunucuları katılım gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ev sahipliği ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) tarafından gerçekleştirilen çalıştayda bir araya gelen uzmanlar, çocuk hakları konusunda derinlemesine tartışma ve değerlendirmelerde bulunulmasına yardımcı oldu.

Çalıştay kapsamında çocuk adalet sistemi, eğitim, sağlık, dijital çağın getirdiği riskler ve afet dönemlerindeki hukuki boşluklar gibi kritik öneme sahip başlıklarda uzmanlar düşünce ve görüşlerini dile getirdi.

Alanında yetkin hukukçular, akademisyenler, psikologlar ve çocuk hakları savunucuları ise mevcut problem ve risklere yönelik çözüm önerilerine dair tartışmalar yürüttü.

Çalıştayın temel motivasyonu; çocukların maruz kaldığı şiddet, istismar ve ihmalin önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri tespit etmek ve mevcut hukuki boşlukları değerlendirmek oldu. Bu kapsamda çalıştay boyunca çocukların güvenli bit geleceğe erişebilmeleri için alınması gereken önlemler ile atılması gereken adımlar tartışıldı; bu kapsamda çözüm önerileri masaya yatırıldı.

ALTI MASA ALTI TARTIŞMA

Bu kapsamda çalıştay boyunca tartışmalar altı konu başlığı etrafında altı farklı masaya yatırıldı.

Birinci masada şiddet ve istismar mağduru çocukları adalet sistemindeki yeri, ikinci masada çocuk odaklı afet sistemi ve hukuki boşluklar, üçüncü masada Türk eğitim sisteminde çocuk hakları ve çocuk yaşta zorla evlilik, dördüncü masada çevrimiçi istismar ve dijital çağda çocuk-yapay zeka uygulamaları, beşinci masada sağlık sisteminde çocuk hakları ve zorla çalıştırılan çocuklar (çocuk işçiliği), altınca masada ise önlenebilir çocuk ölümleri ve koruyucu önlemler tartışıldı; mevcut sorunlar ve olası çözüm yöntemleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

ÇALIŞTAY RAPORU GELECEĞE IŞIK TUTACAK

Verimli ve çok çeşitli başlıklara yayılan çalıştayın yayımlanacak sonuç raporunun, çocuk haklarını koruma ve adalet mücadelesini güçlendirme yolunda atılması gereken adımlara ışık tutması hedefleniyor.

Çalıştay sonrası yapılan açıklamada katılım gösteren bütün isimlere teşekkür edilirken, çocuk haklarını savunma mücadelesinin kararlılıkla süreceği mesajı verildi.

Çocukların sağlıklı büyüme hakkının ortak bir sorumluluk olduğunun belirtildiği açıklamada, mücadelenin tüm siyasi partilerin iş birliğine açık olduğu ilan edildi.

Mücadelemizin ortak bir sorumluluk olduğuna inanıyor, tüm siyasi partilerle iş birliğine açık olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

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