Dolandırıcılardan Tatil Hayallerini Suya Düşüren Yöntem! Her An Otelin Kapısında Kalabilirsiniz

Koskoca bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, yaz tatili için erken rezervasyon yaptıranlara turizmcilerden önemli bir uyarı geldi. Turizm acentesi işletmecisi Salih Er “Dolandırıcılar erken rezervasyon yapan vatandaşları başka ülkeden geliyormuş gibi gösterip mağdur ediyor. Rezervasyonunuzu yaptırdıktan sonra otele telefon edin” dedi.

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Dolandırıcılardan Tatil Hayallerini Suya Düşüren Yöntem! Her An Otelin Kapısında Kalabilirsiniz

İndirimli tatil yapmanın hayalini kuranların ilk tercihi erken rezervasyonlar, son yıllarda dolandırıcıların da listesine alındı. Yüzde 50’e ye varan indirimlerden yararlanmak isteyenleri bekleyen tehlike için turizmcilerden uyarı geldi.

Turizm acentesi işletmecisi Salih Er, erken rezervasyon yaptırmak isteyenlerin dolandırılmaması için yapmaları gerekenleri sıraladı.

Dolandırıcılardan Tatil Hayallerini Suya Düşüren Yöntem! Her An Otelin Kapısında Kalabilirsiniz - Resim : 1

PASAPORT KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Er, bazı firmaların yurt dışı fiyatıyla satış yaptığını ve misafirleri başka ülkeden geliyormuş gibi gösterdiklerini belirtti. Er, pasaport kontrolleri yapılırken bu durumun anlaşıldığını ve otel odasının iptal edildiğini dile getirdi.

Dolandırıcılardan Tatil Hayallerini Suya Düşüren Yöntem! Her An Otelin Kapısında Kalabilirsiniz - Resim : 2

“OTELE TELEFON EDİN”

Er, dolandırıcılık yöntemlerine karşı şu uyarıyı yaptı: Misafirlerin başka yerlerden aldıkları otellerde maalesef kapıda kalma ihtimalleri yüksek. Bu yüzden, muhakkak rezervasyonunuzu yaptırdıktan sonra otele telefon edin. Bizzat otel yetkilileri ile görüşün ve rezervasyonunuzun olup olmadığını kontrol edin. Bazen o otelin yetkili acentesi olmuyor ancak, yurt dışı fiyatlarından yurt içi misafirine satış yaparak o otele girmesini sağlamaya çalışıyor. Bu da muhakkak otelde sıkıntıya sebep oluyor.

“BU KESİNLİKLE BİR DOLANDIRICILIK YÖNTEMİDİR”

Bazı otellerin misafire yok dememek amacıyla yurt dışı pazarından fiyat talebinde bulunduğunu belirten Er “Pasaport kontrolleri yapılırken o pazara ait satış yapılmadıysa maalesef misafirin odası iptal ediliyor. Bu kesinlikle bir dolandırıcılık yöntemidir. Bir otelin yetkili satış acentesi olmayan yerler muhakkak ki başka pazarlarda alışveriş yaparak misafiri kapıda kalmaya yönlendiriyor. Özellikle yaz döneminde çok sahte siteler de çok fazla oluyor misafir” dedi.

Kaynak: İHA

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