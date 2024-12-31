Marmara Denizi'nde İnsan Boyutundaki Kabus! Sualtında Dehşet Saçıyor

Marmara Denizi'ni esir alan, hem deniz canlıları hem de dolaylı yoldan insan sağlığı için risk oluşturan müsilaj, Gölcük Değirmendere’de sualtında görüntülendi. İnsan boyutuna ulaşan müsilajın özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak bulunduğu görüldü.

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Marmara Denizi'nde İnsan Boyutundaki Kabus! Sualtında Dehşet Saçıyor

Çevre için büyük tehlike oluşturan müsilaj, son yıllarda Marmara Denizi'nde giderek yayıldı. Uzmanların risklerine karşı sık sık uyarıda bulunduğu, su üstünden görünmeyen müsilajın, Gölcük Değirmendere’de sualtındaki yayılımı görüntülendi.

Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen ve birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın, insan boyutuna ulaştığı, pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından olan denizatlarını da olumsuz etkilediği görüldü.

Marmara Denizi'nde İnsan Boyutundaki Kabus! Sualtında Dehşet Saçıyor - Resim : 1

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, müsilaj tehlikesine dair uyarıda bulunarak, 2021 yılında müsilaja karşı hazırlanan 22 maddelik eylem planını hatırlattı ve özellikle evsel atık arıtma sistemlerinin öncelikli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Marmara Denizi'nde İnsan Boyutundaki Kabus! Sualtında Dehşet Saçıyor - Resim : 2

YÜZDE 97'Sİ İSTANBUL KAYNAKLI

Tahir Büyükakın, “Marmara Denizi’ne günde yaklaşık 4,5 milyon metreküp kanalizasyon suyu deşarj ediliyor. Bunun yüzde 53’ü sadece ön arıtmadan geçiyor. Bu durum azot ve fosforun ortamdan uzaklaştırılmadığı anlamına geliyor. Müsilaja neden olan mikroorganizmalar, bu besinlerle besleniyor. Denize fazla kanalizasyon akışı sağladığınızda bu mikroorganizmaların popülasyonunu artırıyorsunuz.” dedi.

Marmara Denizi'nde İnsan Boyutundaki Kabus! Sualtında Dehşet Saçıyor - Resim : 3

Büyükakın, denize deşarj edilen kanalizasyonun yüzde 97’sinin İstanbul kaynaklı olduğunu ifade ederek "Kapalı bir havza olan Marmara Denizi’ne diğer illerden gelen kirlilik de olumsuz etkiler yaratıyor" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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