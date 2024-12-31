Görüntüler İnfial Yaratmıştı: Bakan Göktaş'tan O Kurumun Çalışanlarına Uyarı

Niğde'de özel bir engelli bakım merkezindeki görüntüler sonrası Bakan Göktaş kente ziyarette bulundu. Kurumu ziyaret eden Göktaş burada çeşitli uyarılarda bulundu, çalışanlara "Size emanet edilen her bir cana, kendi evladınız gibi sahip çıkın" dedi.

Saffet Yalçın Saffet Yalçın
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Görüntüler İnfial Yaratmıştı: Bakan Göktaş'tan O Kurumun Çalışanlarına Uyarı

Niğde'de özel bir engelli bakım merkezindeki görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. Kurum binasının bakımsızlığı, engelli bireylerin yıkık bir binada adeta yaşam mücadelesi veriyor olması tepkilere yol açmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan bu görüntülere ilişkin açıklama yapmıştı.

Bakanlığın açıklamasında "Söz konusu görüntüler engelli bakım merkezinin güncel durumunu yansıtmamaktadır. Bakanlık olarak düzenli periyotlarda bakım hizmeti sunan tüm merkezleri büyük bir titizlikle denetliyoruz. Bakanlık olarak dezenformasyonla mücadelemizi her platformda sürdürmeye devam edeceğiz" denilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da dün Niğde’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bakanlığa bağlı engelli, kadın, çocuk ve yaşlı bakım kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Niğde’de yaşanan ve bazı medya kuruluşlarına yansıyan görüntülere dikkati çekerek, kuruluş yöneticilerine “Size emanet edilen her bir cana, kendi evladınız gibi sahip çıkın” uyarısında bulundu.

'HER İHBARA AYNI HASSASİYETLE YAKLAŞIN'

Kurumlarda kalan kişilere hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Göktaş, Kuruluş yöneticilerine şöyle seslendi:

“Habersiz saha denetimleri yapın. Hiçbir detayı atlamayın. Devletin şefkatli, merhametli elini bize emanet edilen her bir kişiye gösterin. Kuruluşlarımıza vatandaşlarımız güveniyor, bu güveni zedelememeye dikkat edin. Kurumlardan gelen en ufak ihmal, en ufak ihbarı ciddiye alın. Her bir ihbara ve uyarıya aynı hassasiyetle yaklaşın.“

Bakan Göktaş, kurumların bu tür olumsuzluklarla anılmasını istemediğini vurgulayarak “Bir kuruluşumuzda bir olumsuzluk varsa da kim olursa olsun gerekeni yaparız“ diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Niğde Engelli Mahinur Özdemir Göktaş
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