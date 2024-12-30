Bakanlıktan 'Narin' Adımı: İtirafçı Nevzat Bahtiyar İçin Harekete Geçiliyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra köyünün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında 28 Aralık'ta karar açıklandı. Mahkeme, anne Yüksel Güran; ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR'A VERİLEN CEZA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Dosyada itirafçı olarak yer alan ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını kabul eden Nevzat Bahtiyar'a ise 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza tepkilere neden oldu. Davada karar açıklandıktan sonra açıklama yapan eski Diyarbakır Barosu Başkanı ve davanın avukatlarından Nahit Eren, "Nevzat, Narin’i öldürmemiş olsa bile Narin’i dereye götürüp saklayan Nevzat’tır. Nevzat’ın da çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerekirdi. Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek" değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇİYOR

Bugün ise itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 aylık cezasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamada bulundu. Göktaş, "3 şahıs ile ilgili verilen karar hakikaten yüreklere su serpti" diyen Bakan Göktaş, "Biz bakanlık olarak hem ilk davaya hem de ikinci davaya avukatlarımız müdahil oldu, tüm aşamada avukatlarımız orada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi" dedi.

Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen cezaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, "Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi