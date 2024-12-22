Çökmenin Eşiğindeki Marmara İçin Alarm Verildi: Sessiz ve Derinden Geliyor!

Marmara Denizi’nde 2021 yılında ortaya çıkan müsilaj sonrası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 22 maddelik “Marmara Denizi Eylem Planı” ve “2021-2024 Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı” hazırlandı. Bu kapsamda Marmara Bölgesi’ndeki kirliğinin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu kuruldu. Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, 25 Aralık Çarşamba günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplanacak. Toplantıya 13 üniversiteden akademisyenler katılacak.

MÜSİLAJ İHBARLARI ÜZERİNE HAREKET GEÇİDLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son dönemde Marmara Denizi’nde müsilaj oluşumuna ilişkin ihbarların çoğalması üzerine tekrar harekete geçti. Marmara Denizi’nde benzer çevresel sorunların tekrar yaşanma ihtimali göz önünde bulundurularak, güncel durum değerlendirmesi, atılacak adımların planlanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleri, Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu ile konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler bir araya gelecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Yardımcısı Fatma Varank başkanlığındaki istişare toplantısı 25 Aralık’ta Ankara’da düzenlenecek.

KURULDA 13 ÜNİVERSİTEDEN AKADEMİSYEN VAR

Toplantıya, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı’nın yanı sıra Marmara Araştırma Merkezi başkanlıklarının yetkilileri, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Kocaeli üniversitelerinden bilim kurulu üyeleri ile konuya ilişkin çalışmaları olan akademisyenler katılacak.

YEREL YÖNETİMLERLE GÖRÜŞÜLECEK

Bu yıl 27 Haziran’da İstanbul’da toplanan Müsilaj Bilim Kurulu’nda atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüştürülmesi konusunda karar almıştı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 14 Ağustos’ta bir toplantı daha düzenlenmişti. Müsilaj Bilim Kurulu toplantısı öncesi Marmara Denizi Havzası’nda bulunan diğer illerdeki yerel yönetimlerle de 23 Aralık Pazartesi günü Bakanlık binasında toplantı gerçekleştirilecek.

BİNLERCE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2021 yılından bugüne Marmara Denizinde yaşanan müsilaj nedeni ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan Kocaeli, İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale İllerinde yapılan 38 bin 545 çevre denetiminde çevre mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen bin 998 tesis ve 749 deniz aracına toplamda 1 milyar 227 milyon 363 bin 368 TL ceza uygulandı. 268 tesisin ise faaliyetine son verildi.

Marmara Havzası’nda bu yıl içerisinde 11 bin 314 denetim gerçekleştirildi. 727 tesise 318 milyon 715 bin TL idari ceza kesildi. 88 tesisin faaliyetine ise durdurma kararı verildi.

Kaynak: DHA-İHA