Dışişleri'nden Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, dün Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde meydana gelen ve çok sayıda askerin şehit olduğu terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde dün (21 Aralık) meydana gelen terör saldırısında, çok sayıda askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur saldırıyı kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesinde, güçlü dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA