Çanakkale’nin Kabusu Yeniden Dirildi! 45 Gün Önce Görüldü, Hızla Çoğalıyor

2020 yılında Çanakkale Boğazı’nda görülen müsilaj, yeniden görüldü. Marmara Denizi’nde de yeniden etkisini gösteren müsilaj, Çanakkale’de de endişe yarattı. Müsilajın sebebinin yüksek deniz suyu sıcaklığı olduğunu belirten Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, yaklaşık 45 gün önce müsilajın görülmeye başladığını söyledi.

“HIZLA ÇOĞALIYOR”

Prof. Dr. Büyükateş, şunları söyledi: Özellikle Güney Marmara'dan yoğun bilgi akışı alıyoruz. Balıkçılar, ağlarını çekemediklerini ve müsilajın ciddi bir sorun oluşturduğunu bize bildirdiler. 2020 yılındaki sıkıntılı süreçten sonra hem projelerle hem de düzenli takiplerimizle bu durumu izliyoruz. Şu anda su sıcaklıkları 13 derece ve üzerinde. Müsilajı oluşturan fitoplanktonik organizmalar, uygun şartlar oluştuğunda hızla çoğalıyor. Yeterli ışık, sıcaklık ve durgun su koşulları, bu organizmaların yoğunlaşmasını artırıyor.

“AZOT VE FOSFOR TAŞINIYOR”

"Meteorolojik şartların düzenlenmesiyle müsilaj sistemden ayrılabiliyor. Ancak şu anda deniz suyu sıcaklıkları yüksek ve güneşlenme süresi fazla” diye belirten Prof. Dr. Büyükateş, “Yağışlarla birlikte yüzeysel akış sonucu sisteme azot ve fosfor gibi besin elementleri taşınıyor. Tarımsal alanlardan gelen akışlar da bu durumu tetikliyor. Kirleticilerin yoğunluğu, küresel iklim değişikliği ve mevsimsel kaymalar, bu süreci çok yönlü bir şekilde etkiliyor. Şu an durumu yakından takip ediyoruz. Panik için erken. Sıcaklıkların 9 santigrat derece ve altına düşmesini bekliyoruz. Bu süreçte su sıcaklığının düşmesiyle organizmaların aktivitelerinde azalma olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA