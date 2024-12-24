'Kelebekler Vadisi' Dehşetinde Şoke Eden Gelişme: 'Yeterli Delil Yok...'

Kelebekler Vadisi'nde hamile eşini uçurumdan iterek öldürmekle suçlanan Hakan Aysal'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itiraz edildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, olayın kuşkulu olduğunu ve yeterli delil bulunmadığını belirtti.

Son Güncelleme:
'Kelebekler Vadisi' Dehşetinde Şoke Eden Gelişme: 'Yeterli Delil Yok...'

Fethiye’deki Kelebekler Vadisi’nde 7 aylık hamile eşi Semra Aysal’ın düşerek hayatını kaybetmesi nedeniyle yargılanan Hakan Aysal, 400 bin liralık sigorta parasını almak için eşini uçurumdan attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karar, hem Bölge İdare Mahkemesi hem de Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Taş, cezanın “kuşkudan sanık yararlanır” ilkesine aykırı olduğunu belirterek itiraz etti.

'Kelebekler Vadisi' Dehşetinde Şoke Eden Gelişme: 'Yeterli Delil Yok...' - Resim : 1

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Savcı Taş, itiraz dilekçesinde mahkumiyetin, olayın kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamayan yönleri nedeniyle hukuka uygun olmadığını ifade etti. Görgü tanığının bulunmadığı olayda, sanık aleyhine ileri sürülen delillerin net ve kesin bir ispata dayanmaması, ayrıca sigorta poliçesinin sanık tarafından yaptırıldığının kanıtlanamaması gibi hususlara dikkat çekti. Bununla birlikte, Semra Aysal’ın olay sırasında dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

'Kelebekler Vadisi' Dehşetinde Şoke Eden Gelişme: 'Yeterli Delil Yok...' - Resim : 2

Semra Aysal’ın ailesinin avukatı Mehmet Kerem Özgen, itirazın kabul edilmemesi halinde dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşınacağını belirtti. Kurulun vereceği kararın nihai olacağını ifade eden Özgen, ailenin adalet arayışını sürdüreceğini söyledi. Kararın, 22 üyeden oluşan kurulda yapılacak oylama ile kesinleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Sabah

Son Güncelleme:
Gidenlerin Ayrılamadığı İlçe! Son Dönemde Çeşme'yi Bile Solladı Gidenlerin Ayrılamadığı İlçe! Son Dönemde Çeşme'yi Bile Solladı
Meteoroloji'den 6 İl İçin Turuncu, 24 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul, Ankara, İzmir de Listede... Meteoroloji'den 6 İl İçin Turuncu, 24 İl İçin Sarı Alarm!
İbn-i Sina'nın Gizli Mirası! Beyni Güçlendiren Şifalı Ot İbn-i Sina'nın Gizli Mirası! Beyni Güçlendiren Şifalı Ot
Bingöl’de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı Bingöl’de Yolcu Otobüsü Devrildi