Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan patlayıcı üretim fabrikasında patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Vali Ustaoğlu, yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kapsül üretim bölümünde patlama meydana geliyor. Hemen olay yerine geldik. Patlama sonucu 12 vatandaşımız vefat etti, 3 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sabotaj ihtimali yok. Tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz."

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda" dedi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan patlama sonrası yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay yerinden gelen ilk görüntü şöyle:

SES'TEN KRİTİK ÇAĞRI: BÜTÜN ÜYELERİMİZ İŞYERLERİNE GİTMELİ

Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi patlama sonrası üyelerine acil çağrı yaptı. Çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Kavaklı Köyü’nde bulunan bir fabrikada patlama gerçekleştiği ve çok sayıda ölü ve yaralı emekçimizin olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Özellikle Atatürk Şehir Hastanesi’nde görev yapan üyelerimize izinli veya nöbet çıkışı dahi olsalar işyerlerine gitmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Yaralanan emekçilerimize geçmiş olsun temennilerimizi iletirken vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

'ASILSIZ İDDİLARA İTİBAR ETMEYİN'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü’nde bulunan mühimmat fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edilmiş olup, yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Tunç, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Patlamanın nedeni henüz belli değil. Yaralıların durumu iyi" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI! MAHSUR KALAN İŞÇİ VAR MI?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Olay mühimmat üreticisi bir tesiste olduğu için farklı önlemler alınıyor. Maalesef kayıp ve yaralılarımız var. İncelemeler tamamlanmadı henüz. Çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor fakat bildiğim kadarıyla mahsur kalan yok" dedi.

VEDAT IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da şu açıklamayı yaptı:

"Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

CEVDET YILMAZ: OLAY TÜM YÖNLERİYLE İNCELENMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir."

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" paylaşımı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara da acil şifa diliyorum. Geçmiş olsun Balıkesir" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN PSİKOSOSYAL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza bağlı Psikososyal Destek ekiplerimizle, patlamadan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ""Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada patlama yaşandığını üzülerek öğrendik. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 yaralı vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için tedavilerini yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA