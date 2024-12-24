Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama... Şirketin Yönetimiyle İlgili Dikkat Çeken Ayrıntı! İş Güvenliği Müdürü, İzmir'de İkamet Ediyormuş

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Söz konusu patlama Balıkesir'in birçok yerinden hissedildi. Patlamanın ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş.’nin üretim tesisinde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kapsül üretim bölümünde patlama meydana geliyor. Hemen olay yerine geldik. Patlama sonucu 12 vatandaşımız vefat etti, 3 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sabotaj ihtimali yok."

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda" dedi.

YÖNETİM KURULU DÜN DEĞİŞMİŞ

12 kişinin ölümüne neden olan patlamanın yaşandığı şirkette dün yönetim değişikliğine gidildiği ortaya çıktı. Şirketin yeni Proje Yönetim Ofisi Müdürü Ece Gümüşsoy, Müşteri Başarısı Müdürü Alper Gümüşyüksük, Satın Alma Müdürü Sinan Avartani, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa olarak seçildi.

Balıkesir'de yer alan fabrikanın İş Sağlığı ve Güvenliği müdürünün İzmir’de ikamet etmesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

HENDEK'TE DE BENZER BİR PATLAMA YAŞANMIŞTI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2020 yılında patlama meydana gelmiş 7 işçi yaşamını yitirirken 123 kişi yaralanmıştı. Enkazın kaldırılması sırasında gerçekleşen patlamada 3 jandarma şehit olmuş 9 kişi yaralanmıştı. Yargılama sırasında söz konusu fabrikada kapasitenin aşıldığı, üretim baskısının yapıldığı ve depolama alanlarının yetersizliği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi