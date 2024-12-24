Çorum'da 32 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Çorum'da 32 yaşındaki Yalçın Kafa, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kafa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çorum'da 32 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Olay, Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kendisinden haber alamadığı 32 yaşındaki Yalçın Kafa, evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kafa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Kafa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa'nın ölüm sebebi, otopsi incelemesi neticesinde tespit edilecek. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde
Sırrı Sonunda Bulundu! Şeflerin Domatesi Taze Tutan Yöntemi Sırrı Sonunda Bulundu! Şeflerin Domatesi Taze Tutan Yöntemi
Suç Duyurusu Yapıldı: ABB ve Bakanlık Davalık Oluyor ABB ve Bakanlık Davalık Oluyor
Yasa Dışı Bahis Davası... Serdar Ortaç Hakim Karşısında: 3 Yıla Kadar Hapis İstemi Yasa Dışı Bahis Davası... Serdar Ortaç Hakim Karşısında